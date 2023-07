Trenerzy po Derbach Dolnego Śląska. Jacek Magiera: Drużyna dała ciała i to wie, Waldemar Fornalik: Zagraliśmy skutecznie

- Nie chcę mówić, czy ten wynik jest sprawiedliwy, czy nie. Śląsk pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. To jest inny zespół niż ten z poprzedniego sezonu, co było widać już w meczu w Kielcach z Koroną. Dlatego bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, zwłaszcza że mieliśmy swoje problemy kadrowe. Obawialiśmy się, że nie starczy nam ławki rezerwowych. Pogratulowałem po meczu swojemu zespołowi, bo pokazał charakter.

- Trzeba obiektywnie powiedzieć, że pierwsza połowa była zdecydowanie pod dyktando Śląska. My mieliśmy może dobre 15 minut, do strzału głową Bartka Kopacza w poprzeczkę, a później wrocławianie dyktowali warunki. Po przerwie zagraliśmy lepiej, ale też skuteczniej.

Jacek Magiera, Śląsk Wrocław:

- Pierwsza połowa dobra, druga słaba i 2:1 dla Zagłębia. Mieliśmy na drugą połowę wyjść jeszcze bardziej agresywnie, a jak zerknąłem na zegarek, to chyba przez 10 sekund nie mieliśmy piłki. Nie było energii, która była w pierwszej połowie. Drużyna dała ciała i to wie. Gdybyśmy utrzymali poziom z pierwszej połowy, to byśmy wygrali. Są te owiane już sławą zdania, że wyciągniemy wnioski, zrobimy analizę. No i zrobimy, ale trzeba to wcielić później w życie. To jest najważniejsze.