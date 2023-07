Trenerzy po meczu Jagiellonia - Puszcza. Adrian Siemieniec: Musieliśmy się napracować, Tomasz Tułacz: Najważniejsze to podnieść głowy

Tomasz Tułacz, Puszcza Niepołomice: - Trudno się przyjmuje taki wynik, bo wiadomo, że porażka zawsze boli, a już w takich rozmiarach to tym bardziej. Myślę, że kluczowa dla meczu była bramka stracona przez nas tuż przed końcem pierwszej połowy. Uważam, że do przerwy graliśmy przynajmniej poprawnie i nic nie wskazywało, że do szatni zejdziemy z wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Mam wrażenie, że bramka na 0:2 spowodowała nie taką reakcję w zespole, jak chciałem, dlatego były zmiany w składzie. Co prawda strzeliliśmy gola na 1:2, ale popełnialiśmy błędy, które na tym poziomie tyle kosztują.

- Teraz musimy zrobić wszystko, by się jak najlepiej przygotować do najbliższego meczu, nie wiem, czy nawet nie zmienimy pewnego sposobu funkcjonowania, bo przegrywamy drugi mecz i mamy nad czym myśleć. Dla mnie jest najważniejsze, żeby zespół podniósł głowy i mimo porażki wierzył w to, co robimy.