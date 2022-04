Trzy różne farby w miesiąc. Mariusz Fornalczyk "dodaje kolorytu" lidze nie tylko ze względu na włosy

Fornal, bo tak mówią na niego koledzy w Pogoni Szczecin, najpierw sięgnął po niebieską szamponetkę. Potem na jego głowie zagościła czerwień, którą ostatnio wyparł jasny blond.

Kiedyś w barwy klubu przefarbowali się zawodnicy Wisły Kraków, by w ten sposób uczcić zdobyte mistrzostwo. W sieci wciąż krąży zdjęcie Mirosława Szymkowiaka z trzema pasami: czerwonym, białym i niebieskim. Fornalczyk z Pogonią jest póki co na dorobku. Po co więc co chwilę zmienia kolor włosów?

- Od dawna chciałem trochę poeksperymentować. Potem podchwyciłem, że to od Mbappe i tak to się kręciło. Trochę fantazji nie zaszkodzi – mówił jeszcze w styczniu dla Faktu.

Co ważne, w ostatnim czasie Fornalczyk grał też nieźle w piłkę. Pierwszego gola w ekstraklasie strzelił w wygranym 4:0 meczu z Górnikiem Łęczna. Natomiast za marzec odebrał nagrodę przeznaczoną dla Portowca Miesiąca.