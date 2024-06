TVP ponownie celem ataku hakerskiego w trakcie meczu Polaków. Nadawca po raz kolejny wydał komunikat

Hakerzy zaatakowali TVP. Problem z meczem Polska - Austria

- Przepraszamy za kłopoty techniczne związane z przekazem meczu Polska – Austria w internecie. Obecnie intensywnie pracujemy nad stabilnością transmisji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że po raz kolejny infrastruktura stron internetowych TVP została poddana atakowi DDoS - poinformował publiczny nadawca na platformie X.

Wobec zakłóceń w transmisji, TVP Info podało, że "dla zapewnienia nieprzerwanego dostępu do transmisji Telewizja Polska uruchomiła alternatywną stronę mecz.tvp.pl". W komunikacie prasowym TVP doprecyzowała, że "celem dzisiejszego ataku typu DDoS (Distributed Denial of Service) było przeciążenie serwerów Telewizji Polskiej i doprowadzenie do poważnych zakłóceń lub całkowitego uniemożliwienia odbioru transmisji online meczu z Austrią, zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach mobilnych TVP".