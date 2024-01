Sędziowie w Polsce dostaną więcej pieniędzy

W Polsce jest podobnie jak w Anglii - niektórzy sędziowie mają stałe kontrakty, które opiewają na konkretne kwoty. Do tej pory było to około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Asystenci dostawali trochę mniej, bo około 7 tysięcy złotych. Do tego dochodzą pieniądze za każde poprowadzone spotkanie. Sędzia główny zarobi dodatkowo 4200 złotych (za mecz), natomiast jego asystent 2200 złotych.

Maciej Wąsowski z "Weszło" poinformował, że sędziowie, którzy mają kontrakty z Polskim Związkiem Piłki Nożnej niedługo dostaną podwyżkę. Takich sędziów w Polsce jest 21 - 10 głównych i 11 asystentów. Dziennikarz informuje, że średnia podwyżka będzie oscylować w granicach 30 procent, ale jednocześnie zaznacza, że kontrakty arbitrów różnią się w zależności od doświadczenia. Z tego wynika, że Szymon Marciniak może liczyć na największe pieniądze. Szacunkowe zarobki po podwyżkach będą wyglądały tak: