Tytuł mistrza Polski dla Jagiellonii Białystok czy Śląska Wrocław? Zagłosuj w sondzie

Mistrzem Polski będzie albo Jagiellonia, albo Śląsk

W piątek Śląsk wywarł presję. Dzięki wysokiemu zwycięstwo nad Cracovią (4:0) na niespełna dobę doszło do zamiany miejscami. Nazajutrz Jagiellonia odpowiedziała jednak równie gładko, pokonując Koronę Kielce (3:0). - Cieszę się, bo widziałem na boisku bardzo dużo poświęcenia, determinacji, wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Uważam, że pierwsza połowa była taka, do jakiej przyzwyczailiśmy kibiców - przekonywał trener Adrian Siemieniec.

Wszystkie argumenty ciągle są po stronie Jagiellonii. Drużyna ledwie 32-letniego szkoleniowca nie tylko uzbierała więcej punktów, ale także posiada lepszy bilans meczów bezpośrednich, a właśnie ten czynnik będzie decydujący w przypadku równego dorobku. Marcowy rewanż w Białymstoku skończył się bowiem wynikiem 3:1, podczas gdy we wrześniu we Wrocławiu było 2:1.

Z wyliczeń Pawła Mogielnickiego z portalu 90minut wynika, że Jagiellonia ma aż 89,4 procent szans na mistrzostwo. W przypadku Śląska mowa o 10,6 procentach. Pozostałe drużyny już się nie liczą. Jako ostatni z gry wypadł w niedzielę Lech Poznań, przegrywając z trzecią obecnie Legią Warszawa 1:2 po dwóch bramkach samobójczych.