Ukraina na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Artem Dowbyk, trenerem Serhij Rebrow

Kadra reprezentacji Ukrainy na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Ukrainy - Artem Dowbyk

Dla Ukraińców forma Dowbyka jest szczególnie ważna, ponieważ to na jego barkach spoczywać będzie zadanie zdobywania goli w meczach Euro. Występ na mistrzostwach dla napastnika będzie miał również znaczenie w kontekście jego przyszłości. Coraz więcej mówi się o tym, że latem zmieni klub. Turniej w Niemczech może być oknem wystawowym dla napastnika, który musi udowodnić wartość chcącym go pozyskać klubom.

Jest wychowankiem, klubu Czerkaskyj Dnipro Czerkasy. W lipcu 2015 r. został zaproszony na treningi do Dnipra Dniepropietrowsk i po trzech tygodniach debiutował już w ukraińskiej ekstraklasie. 31 stycznia 2018 r. podpisał kontrakt z duńskim FC Midtyjlland, a dwa lata później wrócił do Dnipro i dwukrotnie został królem strzelców ligi naszych wschodnich sąsiadów. Został zauważony przez hiszpańską Gironę, do której przeniósł się w sierpniu 2023 roku za kwotę 7,8 mln euro. Teraz trzeba za niego zapłacić co najmniej cztery razy więcej…