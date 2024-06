Vladan Kovacević odchodzi z Rakowa Częstochowa. Fabrizio Romano to potwierdza. Ile zarobią "Medaliki"?

Kovacević odchodzi z Rakowa do Portugalii

O potencjalnym transferze Vladana Kovacevicia do ligi portugalskiej było głośno już od dawna. Bramkarzem Rakowa Częstochowa najbardziej zainteresowany był Sporting Lizbona. Niedawno współpracujący z włoskim dziennikarzem Gianlucą Di Marzio - Luca Bendoni - potwierdził doniesienia medialne związane z bramkarzem. Przypomnijmy, że golkiper dwa razy miał okazję rywalizować z portugalskim zespołem w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Raz poległ w Lizbonie (1:2), a raz razem ze swoimi kolegami urwał punkt wyżej notowanemu rywalowi w Sosnowcu (1:1).

Jeśli o transferze zawodnika pisze Fabrizio Romano, coś jest na rzeczy. Nie mamy dobrej informacji dla fanów Rakowa Częstochowa - znany włoski dziennikarz we wtorek wspomniał o bramkarzu "Medalików". Nie padło jeszcze słynne "Here we go", ale Romano jest przekonany, że wszystkie dokumenty zostały już podpisane. Ile Raków Częstochowa zarobi na swoim graczu? 6 milionów euro, czyli ponad 25 milinów złotych.