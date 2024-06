Vlog reprezentacji Polski. Kadra Michała Probierza sprawdziła się na... torze wyścigowym. Wygrał Robert Lewandowski!

14 czerwca zacznie się Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski trafiła do bardzo wymagającej grupy z Francją, Holandią oraz Austrią. Biało-Czerwoni do zbliżającej się imprezy przygotowują się w Warszawie, gdzie rozegrają dwa mecze towarzyskie - z Ukrainą i Turcją.

- Przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, a wielu przegrało. My na EURO nie jedziemy po to, żeby się tam położyć. Jako cały naród zróbmy wszystko, by wesprzeć zawodników, oni są kluczowi. My jako trenerzy możemy im tylko pomóc - powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej.