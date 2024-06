Vlog z pierwszych dni zgrupowania reprezentacji Polski. "Włoski luz i angielska spina" podczas przygotowań do Euro 2024

Miłą pogawędkę reporterzy popularnego kanału na platformie YouTube ucięli sobie z jedynym debiutantem powołanym na czerwcowe zgrupowanie przez selekcjonera Probierza. Kacper Urbański z włoskiej Bolonii to odkrycie tego sezonu i dzięki dobrym występom w klubie będzie miał okazję wyjazdu do Niemiec na Euro 2024. Młodszy o dwa lata od Zalewskiego kolega z włoskiej ziemi podsumował tym samym ostatni czas w swoim wykonaniu.

- Zrobiliśmy niesamowity sezon można powiedzieć. Liga Mistrzów. No nikt się nie spodziewał, że Bolonia zajdzie tak wysoko. Nie? Thiago Motta poukładał tam wszystko - mówił 19-letni zawodnik. Reporter tym samym poruszył temat wprowadzenia do zespołu wychowanka Lechii Gdańsk przez starszego rodaka Łukasza Skorupskiego, który również znalazł się w szerokiej kadrze. - "Skorup" wprowadził najpierw do Bolonii to teraz do reprezentacji musi? - dopytywał. - No dokładnie, mam nadzieję, że mnie wprowadzi tak jak do Bolonii. Bardzo się cieszę, że jest - skwitował utalentowany pomocnik.