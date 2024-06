W puli niemieckiego turnieju są nagrody w kwocie 331 milionów euro

Za wywalczenie awansu do 1/8 finału federacje krajowe otrzymają po 1,5 miliona euro. Przedostanie się do ćwierćfinału wyceniono na 2,5 mln, a do półfinału - na cztery miliony. Drużyna pokonana w finale dostanie pięć milionów euro, a jego triumfator - osiem milionów euro.

Pierwotnie w ME 2021 pula nagród miała wynosić 371 mln, ale Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zmniejszyła ją, aby przeznaczyć część środków na walkę z negatywnymi efektami przełożenia turnieju o rok z powodu pandemii COVID-19.

Wcześniej UEFA konsekwentnie podnosiła pulę nagród turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu. W 1996 roku, gdy po raz pierwszy wystąpiło 16 reprezentacji, wynosiła ona 57 milionów euro. W pierwszej edycji z 24 uczestnikami, w 2016 roku, było to już 301 mln.