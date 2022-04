Waldemar Fornalik: Puchary? Głośno się o tym nie mówi

- Jagiellonia to nieprzewidywalna drużyna. Jeżeli pozwoli się jej grać to skala umiejętności jest duża. Nie chcę mówić czy miejsce, które zajmuje jest adekwatne do możliwości. To nie moja rola. Na pewno Jagiellonia posiada wielu bardzo dobrych piłkarzy. Musimy być na nich przygotowani - mówi Fornalik.

Przeciw białostoczanom nie wystąpi pięciu zawodników. To wykartkowani Tomas Huk i Michał Kaput oraz kontuzjowani Miguel Munoz, Tihomir Kostadinov i Rauno Sappinen. - Mamy problem - nie ukrywa trener Piasta. - To ogranicza nasze możliwości jeśli chodzi o dokonywanie zmian - dodaje.

- Nie gra się wyłącznie meczów, w których jest łatwo i przyjemnie. Powtarzam piłkarzom, że jest też cierpienie. Są fazy meczów, kiedy trzeba zacisnąć zęby i wykrzesać z siebie resztki sił, bo tylko to przynosi efekty. Po okresie przygotowawczym zabrakło nam trochę czasu. Drużyna została przebudowana i czas rzeczywiście zadziałał na korzyść. Jest nieźle. Oby było tak przynajmniej jak do tej pory - mówi Fornalik.