Waldemar Prusik, były kapitan reprezentacji: Mistrzem Polski będzie Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok lub Raków Częstochowa

- Trzymamy mocno kciuki za Legię, aby awansowała do kolejnej rundy, ale może się to odbić na jej postawie w ekstraklasie. Już jesienią zespół z Warszawy nie potrafił pogodzić gry w pucharach oraz w lidze i można mieć obawy, że wiosną będzie podobnie. Awans do następnej rundy to kolejne mecze, wyjazdy i kolejne duże wyzwania. To prestiż dla klubu, ale też problem z pogodzeniem tego z ekstraklasą. Jeżeli legioniści nie przejdą Molde, mogą jeszcze powalczyć nawet o mistrzostwo, ale mimo wszystko stawiam na wspomnianą wcześniej trójkę - dodał.