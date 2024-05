Ważny przepis podczas mistrzostw Europy 2024. Tylko kapitanowie będą mogli dyskutować z sędziami. Koniec niepotrzebnych kłótni

- Bycie sędzią we współczesnej piłce jest bardzo trudne. Podejmuje on od 200 do 250 decyzji podczas meczu, czyli jedną co 22 sekundy, w trudnych, a czasem kontrowersyjnych sytuacjach, pod ogromną presją. Jesteśmy gotowi rozmawiać i udostępniać więcej szczegółów zawodnikom i trenerom, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób podjęto decyzję - wyjaśnił Rosetti w liście otwartym opublikowanym we wtorek.