Wieczysta Kraków znowu zapoluje na zawodnika z Ekstraklasy. Piłkarz Radomiaka Radom zagrał we wszystkich spotkaniach minionego sezonu Jakub Maj

Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków awansowała do 2. ligi, dlatego latem kibiców czeka bardzo burzliwe okienko transferowe. Trzeba się wzmocnić, aby od razu nie spaść do niższego szczebla. Według doniesień medialnych, na celowniku Wieczystej znalazł się zawodnik Radomiaka Radom, który w minionym sezonie zagrał we wszystkich spotkaniach PKO Ekstraklasy.