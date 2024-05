Wiemy, kiedy selekcjoner reprezentacji Austrii ogłosi kadrę na Euro 2024. Ralf Rangnick ma pomysł na największą gwiazdę

David Alaba członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Austrii

Według agencji prasowej APA, nowy pomysł na zaangażowanie i wykorzystanie Alaby , który do tej pory rozegrał w reprezentacji 105 meczów, w trakcie Mistrzostw Europy zakłada, że będzie on oficjalnym członkiem sztabu szkoleniowego i jednym ze współpracowników Rangnicka.

W Austrii trwa wyścig z czasem, gdyż wielu potencjalnych kadrowiczów ma problemy ze zdrowiem i do ostatnich chwil ważyć się będą losy ich udziału w Euro 2024. Pewne jest, że z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych w turnieju nie wystąpią Sasa Kalajdzic i Xaver Schlager . Wszystko wskazuje też na to, że imprezę opuści filar defensywy i kapitan drużyny narodowej David Alaba , który od pięciu miesięcy leczy ciężką kontuzję, a według doniesień hiszpańskich mediów, gdyż jest zawodnikiem Realu Madryt, ostatnio musiał przejść kolejny zabieg, tym razem artroskopię kolana.

Problemy zdrowotne reprezentantów Austrii

Niemiecki trener ma mieć do dyspozycji innych rekonwalescentów, jak np. obrońców Kevina Danso i Maximiliana Woebera, którzy również długo pauzowali. Do pełni sił wrócił już także inny defensor Gernot Trauner z Feyenoordu Rotterdam, który od lutego do połowy kwietnia leczył uraz uda.

Rangnickowi sen z powiek spędzają natomiast kontuzje podstawowego ostatnio bramkarza Alexandra Schlagera z FC Salzburg, a także obrońcy SC Freiburg Philippa Lienharta. Przy nich widnieje wciąż duży znak zapytania. Lokalne media spekulują, że selekcjoner może powołać do kadry więcej niż 26 piłkarzy, którzy pojadą na turniej, by zabezpieczyć się na wypadek kolejnych zdarzeń losowych, ale też np. ze względu na udział pomocnika Borussii Dortmund Marcela Sabitzera w finale Ligi Mistrzów.