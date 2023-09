Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski skomentował wybór nowego selekcjonera? Błyskawicznie skasował wpis

Tajemniczy wpis właściciela Rakowa Częstochowa

Po sześciu meczach, w tym trzech zakończonych porażkami, prezes Cezary Kulesza postanowił rozstać się z Fernando Santosem, któremu powierzył reprezentację pod koniec stycznia tego roku. W kuluarach przewijają się nazwiska dwóch głównych kandydatów do przejęcia schedy. Obaj są Polakami, słyną z twardego charakteru i mają identyczne inicjały: MP. Chodzi oczywiście o Marka Papszuna i Michała Probierza.

- Przekleństwa cisną się na usta. Próba naprawiania błędu kolejnym błędem - przeczytaliśmy we wpisie Michała Świerczewskiego z dołączoną emotikoną piłki.

Komentarz pojawił się krótko po godzinie piętnastej. Zdążyło go polubić ponad stu użytkowników Twittera, zanim został skasowany. Co autor miał na myśli? Tego na razie u źródła się nie dowiemy, ponieważ Świerczewski nie wrócił do dyskusji.

- Walka na Twitterze o posadę selekcjonera. MP czy MP? - pyta menadżer Cezary Kucharski, dołączając screena wpisu Świerczewskiego.

W przeszłości Świerczewski wiele razy komentował już bolączki naszego futbolu w wydaniu klubowym czy reprezentacyjnym. Rok temu po błyskawicznym odpadnięciu Lecha Poznań z eliminacji Ligi Mistrzów (po dwumeczu z Karabachem Agdam) pytał i odpowiadał: - Czy jesteśmy aż tak słabi? Wygląda na to, że tak. Czy brakuje nam pieniędzy? Nie. Czy brakuje nam kibiców? Nie. Czy brakuje nam stadionów? Nie, może z wyjątkiem Częstochowy. Czego nam brakuje? Ludzi. Kompetentnych ludzi.