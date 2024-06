Wojciech Szczęsny przed meczem z Austrią: Takie mecze mnie stresują? Stres na tym etapie kariery jest mi obcy

Mecz z Holandią był dobry, ale reprezentacja Polski zasłużenie przegrała z kadrą naszpikowaną gwiazdami. Biało-Czerwoni zostawili jednak dobre wrażenie, dlatego kibice liczą na trzy punkty z Austrią.

- Życzyłbym sobie, żebym miał jak najmniej pracy w meczu z Austrią, choć w meczu z Holandią też nie miałem wyjątkowo dużo sytuacji. Na pewno teraz wygląda to inaczej niż 18 czy 24 miesiące temu. Wiadomo, że taki styl gry premiuje grę bramkarzy, ale nie bawiłbym się w zgadywanie jak ten mecz z Austrią będzie wyglądał. Ocenimy go po jego zakończeniu. Oddaliśmy siedem celnych strzałów w meczu z Holandią. Nie mówmy, że Holendrzy nas zdominowali, bo tak nie było. Ale ten mecz będzie zupełnie inny, bo Holendrzy są najgroźniejsi wtedy, kiedy mają piłkę, a Austriacy wtedy, kiedy mogą kontratakować i szybko przejść z defensywy do ofensywy.