Wojciech Szczęsny wróci do Anglii? Media: Po bramkarza ruszył duży uznany klub z Premier League

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Media: Zainteresowany gigant z Premier League

Kilka tygodni temu Szczęsny jak donosił portal Tuttomercatoweb.com miał odrzucić nową propozycję umowy od turyńskiego klubu. Bramkarzowi dotychczasowa umowa kończy się po zakończeniu przyszłego sezonu w czerwcu 2025 roku. W związku z tym drużyna z Piemontu zasiadła z nim do rozmów.

Władze Turyńczyków chcą obniżyć jego pensję z 6,5 miliona euro na 4 miliony za sezon. Na taki obrót spraw nie chce zgodzić się reprezentant Polski. Sytuację - zdaniem portalu "TuttoJuve" - będzie chciała wykorzystać londyńska Chelsea, która poszukuje dobrego bramkarza w obliczu niepewnej formy Djorde Petrovicia. Jednocześnie włoski portal przekazał, że na liście życzeń działaczy "The Blues" znajduje się również Aaron Ramsdale, czyli rezerwowy bramkarz Arsenalu.

Przypomnijmy, że Szczęsny stawiał pierwsze kroki w drużynie z Emirates Stadium i właśnie stamtąd wyfrunął na Półwysep Apeniński najpierw do AS Romy, a potem przeszedł do Juventusu. W słonecznej Italii wygrał trzykrotnie mistrzostwo oraz dwukrotnie Puchar Włoch. Powrót po latach do największego rywala Arsenalu z pewnością nie przyjąłby się dobrze wśród fanów "The Gunners".