Wojciech Szczęsny o swoim trenerze z AS Romy

Wojciech Szczęsny po pierwszym meczu z Holandią na Euro 2024 chwalił również selekcjonera Michała Probierza. Bramkarz przyznał, że trener drużyny narodowej jako jeden z nielicznych wpoił im, że potrafią grać w piłkę z mocniejszymi rywalami.

Jednak to nie Probierz okazał się trenerem, którego Szczęsny z wyjątkowym sentymentem wspomina.

W programie "Foot Truck" u Łukasza Wiśniowskiego wytłumaczy, że współpraca z Luciano Spallettim w AS Romie rozpaliła w nim na nowo miłość do futbolu. Odniósł się do sposobu przeprowadzania treningów przez aktualnego selekcjonera reprezentacji Włoch. - Nauczył mnie piękna aspektu taktycznego - mówił dziennikarzowi w popularnym programie.

Mamy zwariowanego trenera, który wpaja nam, że potrafimy grać w piłkę