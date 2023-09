Wszystkie głośne transfery Wieczystej Kraków. W 3 lidze działa jak arabscy szejkowie. "Al Wieczyhad"

Wieczysta Kraków. Wszystkie znaczące transfery

Mimo spektakularnego niepowodzenia Wieczysta nie straciła Kwietnia. Co więcej, po "wyczyszczeniu" kadry (odszedł m.in. Sławomir Peszko) dokonała kolejnych wzmocnień, o których pisały media w całym kraju. Jeden z nowych wyjawił, że miał oferty Cracovii i Wisły, ale ta z Wieczystej była najlepsza.

Zeszły sezon, pierwszy po awansie z IV ligi, okazał się totalną klapą. Wieczysta zajęła ostatnie miejsce na podium . Wyprzedziła ją nie tylko Stal Stalowa Wola, która jako jedyna weszła do 2 ligi, ale także Avia Świdnik. A lider jesieni, czyli ŁKS Łagów po rundzie wycofał się z rozgrywek...

Przed nowym sezonem i już w trakcie rundy do Wieczystej przyszło w sumie siedemnastu zawodników. Proporcje między "znani, doświadczeni", a "młodzi, głodni" rozłożyły się mniej więcej po połowie.

Póki co efekt jest, jaki jest, to znaczy dość przeciętny. Wieczysta po sześciu kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce. Wygrała cztery mecze, przegrała dwa. Do liderującej Avii Świdnik traci trzy punkty.

W ubiegły weekend Wieczysta odniosła najwyższe zwycięstwo, pokonując u siebie KS Wiązownicę 7:0. Następny mecz rozegra 9 września. Sprawdzi ją dziewiąte Podlasie Biała Podlaska.

Tak jak i w zeszłym sezonie do 2 ligi awansuje jedynie najlepsza drużyna.

Pozostałe transfery Wieczystej Kraków: