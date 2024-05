Wybraliśmy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2024. Michał Probierz zagra dwoma napastnikami?

Skład reprezentacji Polski na Euro 2024

- Byłem przekonany, że awansujemy. Wiem, że to teraz brzmi dziwnie, ale wygrałem bardzo dużo zakładów. Byliśmy przygotowani na całą otoczkę tego spotkania. U zawodników widziałem spokój i sam cały mecz przesiedziałem na swoim miejscu na ławce trenerskiej - powiedział selekcjoner u Kuby Wojewódzkiego. (cyt: Eurosport)

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Do najważniejszej imprezy piłkarskiej w Europie został tylko miesiąc. Niedługo Michał Probierz będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję i wybrać 26-osobową…

Niedługo Biało-Czerwoni zmierzą się w fazie grupowej z Francją , Holandią oraz Austrią . Wszyscy rywale Polski należą do europejskiej czołówki, dlatego przejście do fazy pucharowej będzie niezwykle ciężkie. Michał Probierz niemal od razu po meczu z Walią zaczął jeździć na różne stadiony, aby obserwować polskich zawodników w akcji. Jak będzie wyglądał 26-osobowy skład naszego kraju? Roman Kołtoń poinformował, że selekcjoner kadrę na Euro poda prawdopodobnie 29 maja .

Jest kilku zawodników, którzy na pewno pojadą do Niemiec - Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński czy Jakub Kiwior. Większość nazwisk na liście Probierza to tajemnica, ale my spróbujemy je przewidzieć. W naszym zestawieniu jest kilku piłkarzy grających w PKO Ekstraklasie.

