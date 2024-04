Za ile sprzedano Arkę Gdynia? Nowy właściciel zapłacił 25 milionów złotych? Krzysztof Stanowski ujawnił szczegóły

- Jedna z największych transakcji w polskiej piłce. Arka Gdynia oficjalnie sprzedana i to za ponad 25 milionów złotych. Jarosław Kołakowski nie dał się przegonić siłą i spokojnie robił swoje, co sprawiło, że trzeba było usiąść z nim normalnie do stołu. Zostawia drużynę na miejscu dającym awans do Ekstraklasy, mocną i młodą kadrę, ustabilizowane finanse (przejmował klub zadłużony na 7 milionów złotych). To wszystko dało taką, a inną wycenę. Nowym właścicielem Marcin Gruchała. Warto zauważyć, że Jarosław Kołakowski kupił Arkę za około 2,5 miliona złotych. Co oznacza dziesięciokrotną przebitkę - napisał Krzysztof Stanowski.