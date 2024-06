Zabójczy kontratak Włochów na wagę awansu. Chorwacja żegna się z Euro 2024

Świetne interwencje bramkarzy. Do przerwy bez bramek

Chorwaci intensywnie atakowali od pierwszych minut spotkania w Lipsku. W 5. minucie Gianluigi Donnarumma świetnie interweniował po strzale zza pola karnego Luki Susicia. Włosi odpowiedzieli dopiero po upływie 20 minut gry. Do strzału głową po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska doszedł Mateo Retegui, ale przy asyście rywala, nie zdołał skierować futbolówki w światło chorwackiej bramki.

Luka Modrić z piekła do nieba i z powrotem

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, wciąż znaczną przewagę miała Chorwacja, co mogło przynieść efekt w 54. minucie. Po zagraniu ręką jednego z Włochów we własnym polu karnym, arbiter Danny Makkelie po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR - wskazał na "wapno". Do piłki doszedł Luka Modrić, ale przegrał pojedynek z bramkarzem rywali.