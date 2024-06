"Zabrakło wszystkiego". Włoskie media bezlitośnie o Italii na Euro 2024

W sobotni wieczór, który miał być triumfem rewanżu za nieudane kwalifikacje do mistrzostw świata, Italia przegrała z Szwajcarią, kończąc swoją przygodę na Euro 2024 już na etapie 1/8 finału. Ten nieoczekiwany wynik wywołał burzę w włoskich mediach, które jednogłośnie oceniły występ Azzurrich jako katastrofalny.

Włochy: nastroje przed meczem kontra rzeczywistość

Przed meczem z Szwajcarią, włoskie media i kibice byli pełni optymizmu. Włochy miały szansę na rewanż za przeszłe porażki i wydawało się, że nastroje w obozie są wysokie. Jednak, jak przyznała sprawozdawczyni telewizji publicznej, "Włosi weszli na boisko „bez głowy”". Potwierdza to wypowiedź Gianluigiego Donnarummy, bramkarza reprezentacji, który stwierdził: „Mieliśmy trudności przez cały mecz”. Donnarumma przeprosił także za wynik, mówiąc: "Zawiedliśmy, a oni zasłużyli na awans". Takie słowa pokazują rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością, w której znalazła się drużyna.

Media bezlitośnie oceniają występ Azzurrich

„La Gazzetta dello Sport” nie zostawiła na włoskiej reprezentacji suchej nitki, podsumowując ich występ jako "najgorszy możliwy sposób, zdominowane przez Szwajcarię". To ostra krytyka, ale adekwatna do tego, co działo się na boisku. Dziennik również zauważył, że po powrocie do domu, Włosi będą mogli jedynie obserwować, jak inne drużyny walczą o puchar, który sami zdobyli w 2021 roku, dodając smutną refleksję:

"Po powrocie do domu Azzurri będą oglądać, jak inni grają o puchar mistrzostw, który w 2021 roku wznieśliśmy do nieba”. Z kolei „Corriere dello Sport” opisał upadek reprezentacji jako "bez nóg i bez duszy", a „La Repubblica” stwierdziła, że Szwajcarzy zasłużyli na awans, bo "Włochów nie można było oglądać".

Co dalej z Azzurri?

Po takim rozczarowującym występie naturalne są pytania o przyszłość włoskiej piłki nożnej. "La Gazzetta dello Sport" krytycznie oceniła, że "Azzurri nic nie zrozumieli, poczynając od trenera, co do przyszłości którego uzasadnione jest stawianie pytań". To wskazuje na głęboką analizę potrzebną wewnątrz federacji, by zrozumieć przyczyny takiego wyniku i zapobiec podobnym porażkom w przyszłości.

Włoska reprezentacja stoi przed wyzwaniem odbudowy i przemyślenia strategii na kolejne lata. Mistrzostwa świata w 2006 roku i Euro 2021 pokazały, że Italia potrafi dominować na międzynarodowej arenie, ale najnowsze wyniki wskazują na konieczność zmian. Czy to czas na nową erę w włoskiej piłce nożnej? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - Azzurri muszą wyciągnąć wnioski z tej porażki, by wrócić silniejsi.

Włochy, kraj o bogatej piłkarskiej tradycji, znalazły się w punkcie, w którym muszą dokonać poważnej introspekcji. Mecz ze Szwajcarią był nie tylko sportową porażką, ale także przegraną na polu oczekiwań i nadziei kibiców. Jak podsumowuje "Corriere della Sera": "Zabrakło wszystkiego". To stwierdzenie może być punktem wyjścia do głębokiej analizy i zmian, które są niezbędne, by Italia mogła ponownie cieszyć się sukcesami na międzynarodowej arenie piłkarskiej. PAP

