Zagłębie Lubin w niespełna dwie minuty wstrząsnęło Widzewem Łódź. Awans na ósme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy

Widzew - Zagłębie wynik meczu 1:3

Pierwszą sytuację stworzył sobie Widzew, kiedy Kamil Cybulski spróbował przelobować bramkarza. Potem do głosu doszło już Zagłębie. Przed przerwą oddało dwa celne strzały i po obu piłka zatrzepotała w siatce.

Tempo było niesamowite. W niespełna dwie minuty Miedziowi z bezbramkowego remisu ugrali stosunkowo bezpieczne prowadzenie:

26:34 - pierwszy gol Zagłębia

28:16 - drugi gol Zagłębia

Czym Widzew dał się zaskoczyć? Szybkim atakiem Zagłębia po przechwytach. Najpierw to Mateusz Wdowiak przebiegł prawie całe boisko, po czym trafił do siatki. Drugi gol był efektem współpracy kilku piłkarzy. Ostatecznie po zagraniu Marka Mroza podwyższył Kacper Chodyna. Oprócz siedmiu bramek ma dziewięć asyst, a to najlepszy dorobek w Zagłębiu.

Jeszcze w pierwszej połowie poprzeczkę obił Tomasz Makowski. Widzew przeszedł do ataku po zmianie stron. Kontakt złapał błyskawicznie, bo w 49 minucie, kiedy ładnym strzałem po kontrataku popisał się wprowadzony Andrejs Ciganiks.