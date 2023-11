Zagłębie Lubin - Widzew Łódź ONLINE. Goście muszą w końcu się obudzić. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin - Widzew Łódź ONLINE

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Wielu z nas już bardzo długo funkcjonuje w piłce, więc zarówno jako trenerzy i piłkarze niejedno przeżyliśmy. Tak więc robimy wszystko, aby kolejny mecz był zwycięski. Widzimy, że Widzew też chce grać w piłkę. Oni potrafią atakować dużą ilością zawodników. Wiemy, że zespoły, które chcą wygrać z Widzewem, muszą zagrać bardzo konsekwentnie, jak również mieć swoje argumenty jeśli chodzi o grę ofensywną.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Sam zastanawiam się, w jakie nuty uderzy trener Fornalik. Od wielu lat preferuje średni blok i kontrataki z bocznych sektorów, łącznie ze złamaniem do środka. W ofensywie nie zawsze Zagłębie podejmuje ryzyko, ale po tym zespole widać chęć do rozgrywania piłki od tyłu, do czego przyczynia się ustawienie z dwoma szóstkami. To będzie dla nas wyzwanie, jak temu przeciwdziałać. Trzeba też zwrócić uwagę na kadrę Zagłębia. Mimo ostatnich wyników to nie są anonimowi piłkarze, a rozwój kilku z nich miałem okazję obserwować w minionych latach.