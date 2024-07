Zastrzyk gotówki dla Jagiellonii Białystok. Ma pomóc w rozwoju młodzieży

Dofinansowanie dla Akademii Jagiellonii Białystok

Pieniądze, które zostaną przekazane Akademii, pochodzą z Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich. Minister Nitras podkreślił, że środki te są przeznaczone nie na inwestycje infrastrukturalne, ale na bieżące funkcjonowanie akademii, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu szkolenia młodych piłkarzy.

Rząd pomaga w rozwoju akademii piłkarskich w Polsce

Minister wyraził nadzieję, że program wsparcia stanie się stałym elementem pomocy dla akademii piłkarskich, co pozwoli na rozwój talentów i umożliwi młodym ludziom, zarówno chłopcom, jak i dziewczętom, naukę gry w piłkę bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Po raz pierwszy stworzyliśmy instrument wsparcia dla akademii piłkarskich działających przy klubach ekstraklasowych i pierwszoligowych. Tak, uważam, że tak powinna wyglądać w Polsce struktura. My wspieramy, będziemy wspierać szkółki, wszystkich tych, którzy szkolą młodzież - zaznaczył Sławomir Nitras .

Obowiązkiem mistrza Polski jest rozwój młodzieży

W kontekście wsparcia dla Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok, minister sportu i turystyki skierował również apel do władz klubu o utworzenie sekcji kobiecej. Podkreślił, że jest to obowiązek, który powinien zostać spełniony przez mistrza Polski. "To jest obowiązkiem mistrza Polski" - zaznaczył.