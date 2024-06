Zbigniew Boniek wbiegnie na murawę podczas meczu Francja - Polska? Postawił warunek: Musimy zrobić akcję jak wczoraj Włosi

Mecz Francja - Polska: Śmiała deklaracja Zbigniewa Bońka

Reprezentacja Włoch rzutem na taśmę zremisowała wczoraj z Chorwacją. Wyrównująca bramka na 1:1 padła sekundy przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Po fenomenalnej akcji Riccardo Calafioriego trafił Mattia Zaccagni - w stylu Lorenzo Insigne. Chorwaci jeszcze przez ten wynik nie odpadli z Euro, ale ich szanse na awans do 1/8 finału stopniały do minimum.

Jak to wszystko ma się do deklaracji Zbigniewa Bońka, oczarowanego przebiegiem wczorajszych zdarzeń? - Gwarantuję, że jeśli polski obrońca w końcówce odbierze piłkę, kiwnie dwóch-trzech piłkarzy i pobiegnie, żeby strzelić gola albo obsłużyć napastnika to ja też zrobię inwazję na boisko - powiedział dla Meczyków.

Mecz Francja - Polska na Euro 2024: składy, transmisja, kursy, stadion