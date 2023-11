Zgrupowanie reprezentacji Polski trwa w najlepsze. Artur Jędrzejczyk jak za starych czasów. Vlog przed meczem z Czechami [WIDEO]

Ostatnie szlify przed Czechami. Biało-Czerwoni wygrają?

Sytuacja w grupie E reprezentacji Polski wydaję się już naprawdę bardzo skomplikowana. Remis z Mołdawią na PGE Narodowym zdecydowanie utrudnił naszym orłom dostanie się na niemiecki turniej. Jednak... jak to się mówi dopóki piłka w grze to wszystko jest możliwe. Podopiecznym Michała Probierza został do rozegrania ostatni mecz w trwających eliminacjach z reprezentacją Czech. Atmosfera w kadrze na opublikowanym vlogu wydaję się być pozytywna i piłkarze widać, że dobrze się dogadują.

Na treningach u zawodników poza skupieniem przed nadchodzącym wydarzeniem, jakim jest starci z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami nie widać żadnej presji ciążącej im z tego tytułu. Dodatkowo o atmosferę zadbał asystent trenera Probierza... Sebastian Mila, który perfekcyjnym strzałem skradł "show" kadrowiczów. Momentalnie zawodnicy podbiegli do byłego reprezentanta z gratulacjami pokonania najlepszego golkipera francuskiej Ligue 1 - Marcina Bułkę.