Znicz Pruszków zaczyna sezon w 1 lidze. Beniaminek chce zaskoczyć ekspertów

Znicz Pruszków: Trzeci raz na zapleczu Ekstraklasy

Transfery Znicza Pruszków. Czterech nowych graczy

Co z sektorem dla gości w Pruszkowie?

Oprócz kwestii sportowych, Znicz koncentruje się na przystosowaniu stadionu do wymogów licencyjnych i transmisyjnych PZPN.

"Pracy jest bardzo dużo. Nie jest to ani łatwe, ani tanie, jednak jestem przekonany, że do pierwszego meczu wszystko już będzie dopięte i kibice będą mogli się cieszyć 1. ligą w Pruszkowie" - nadmienił Kochański.

Wciąż nierozwiązana pozostaje sprawa "trybuny-klatki" dla kibiców gości.

"Na pewno przyjezdni kibice nie powinni siedzieć w takiej klatce. To po prostu wstyd. Tylko co my możemy jako klub na to poradzić? Jesteśmy jedynie najemcą obiektu, którego właścicielem jest miasto. My możemy tylko się za to wstydzić i chodzić, prosić, żeby ktoś spróbował coś z tym zrobić. Wiem, że spółka takimi środkami nie dysponuje. Spółka każdorazowo, jeżeli chce o cokolwiek wystąpić, to musi te środki dostać od radnych. To radni muszą zatwierdzić, że takie środki można do spółki wrzucić, wydatkować na cokolwiek" - powiedział prezes Znicza Marcin Grubek w rozmowie "Głosem Pruszkowa".