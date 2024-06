Żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski z kadry na Euro 2024. Polki, Włoszki, Marokanka i Ukrainka redakcja

Nicola Zalewski z... Nicol, obok partnerki Sebastiana Szymańskiego (z lewej) i Marcina Bułki (z prawej). Instagram Zobacz galerię (25 zdjęć)

To one są największym wsparciem dla reprezentantów Polski. Przedstawiamy żony i dziewczyny piłkarzy z kadry na Euro 2024 określane przez angielskie media hasłem "WAGs" - wife and girlfriends. Aż trzem parom tuż przed turniejem udało się sformalizować związek. Inne świętują kolejne rocznice. W drużynie nie brak też... kawalerów!