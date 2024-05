Został miesiąc do mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Kiedy i z kim gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Został tylko miesiąc

Grupy zostały rozlosowane już dawno, dlatego Polska wiedziała, że w przypadku awansu na wielki turniej, zagra z Holandią, Austrią i Francją. Wszystkie ekipy to europejska czołówka, dlatego przed Biało-Czerwonymi bardzo trudne zadanie. Francja to drużyna, która znajduje się na 2. miejscu rankingu FIFA, więc "Trójkolorowi" to główny faworyt do wygrania całego turnieju. Holendrzy są na 6. pozycji, a ich skład naszpikowany jest wielkimi gwiazdami. Austria to z pewnością najsłabszy rywal Polski, gdyż zajmuje 25. miejsce w rankingu FIFA, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy się go bać. W kwalifikacjach drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka przegrała tylko jedno spotkanie. Pomimo tego nasi kadrowicze podchodzą do turnieju z optymizmem.