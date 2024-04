Bramki z meczu Wisła Kraków - Piast Gliwice w półfinale Pucharu Polski. 1:0 już w 48 sekundzie gry

Mecz Wisła - Piast 2:1: bramki, najciekawsze akcje, skrót

Potencjalnie jeszcze nie wszyscy kibice zajęli miejsca na trybunach, gdy Wisła objęła prowadzenie. Jak wyszło? Po dośrodkowaniu z prawej strony i przedłużeniu piłki głową to właśnie niepilnowany Szymon Sobczak z bliska dołożył prawą nogę.

Gol Sobczaka w meczu Wisła - Piast na 1:0

31-letni Sobczak rozegrał w tej edycji Pucharu Polski cztery spotkania, w których zdobył trzy bramki. Wcześniej trafił Widzew Łódź w dogrywce (ćwierćfinał) oraz Polonię Warszawa (1/16 finału). To jego dziesiąty gol dla Wisły w trwającym sezonie. Pozostałe uzbierał w 1 lidze.

Wisła podwyższyła prowadzenie z Piastem w 37 sekundzie. Znów wszystko co najlepsze zaczęło się od wrzutki z prawej flanki. Po niej to Hiszpan Jesus Alfaro przyjął na klatkę piersiową, po czym trafił pewnie do siatki, a kibice zaczęli wielkie świętowanie.