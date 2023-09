Cracovia - Pogoń Szczecin ONLINE. Trudny wyjazd dla "Portowców". Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [23.09.2023]

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Pogoń Szczecin ONLINE

- Naszym celem jest to, by grać jako Pogoń. Musimy mieć bardzo dobry balans w drużynie. Musimy być lepsi w obronie naszego pola karnego. Zwłaszcza przy dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry. To są rzeczy na których musimy się skupić przed tym meczem. Jeżeli chodzi o zmianę nastawienia? Nie, będziemy grali jak Pogoń. Zwłaszcza po takim meczu, jaki za nami

Jens Gustafsson, trener Pogoni:Mają nowych zawodników w zespole. Ostatni o którym wiem to Glik. To bardzo doświadczony zawodnik, który ma wiele występów w reprezentacji. Są inni zawodnicy, którzy wyglądają lepiej niż w poprzednim sezonie. To będzie bardzo trudny mecz. Mają nowego piłkarza na środku obrony z lewą nogą. Znam go bardzo dobrze. Mają wielu dobrych zawodników, ale jak zawsze koncentrujemy się na sobie (cyt. pogonsportnet.pl)

Jacek Zieliński, trener Cracovii:Był stabilny skład defensywy, bo nie było pola manewru. W Łodzi nic się nie stało (0:2 z Widzewem – przyp.), przegraliśmy pierwszy mecz w sezonie. To się może zdarzyć. Ocenianie formacji defensywnej przez pryzmat tego wyniku jest niesprawiedliwe. Trzeba popatrzeć na całą grę defensywną zespołu. Jeśli chodzi o stratę pierwszej bramki, to najpierw niefrasobliwością wykazali się napastnicy. Oczywiście błędy obrońców są najbardziej widoczne. Przeanalizowaliśmy sobie ten mecz i mam nadzieję, że wyciągniemy odpowiednie wnioski. Będziemy się chcieli zrewanżować Pogoni