Dariusz Banasik: Znów zawiodła "głowa". Kluczem stracona bramka na 1:2

- Nastawialiśmy się na grę ofensywną. Pierwsza połowa tego nie pokazywała, ale potem zrobiło się 2:0. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie i z gry. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Znowu jednak zawiodła "głowa", nastąpiła dekoncentracja. Minutę po golu na 2:0 idziemy po trzeciego, idzie kontra i tracimy na 1:2. To był klucz w tym meczu. W momencie gdyby bramka kontaktowa nie padła to my byśmy się jeszcze bardziej nakręcili i myślę, że wynik udałoby się podwyższyć - stwierdził Banasik.

- Bramka na 1:2 podcięła nam skrzydła. Bramka na 2:2 to strzał życia, wspaniałe uderzenie. Nasz bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mecz był emocjonujący. Do końca wierzyliśmy, że jesteśmy jedną akcją odwrócić losy meczu, ale przeciwnik bardzo dobrze zwalniał grę, był uruchamiany VAR i brakowało płynności - dodał.