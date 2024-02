Fortuna Puchar Polski. Serio, Kamil Grosicki? Niebywałe pudło w meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin [WIDEO]

Mecz Lech - Pogoń. Zmarnowana okazja Grosickiego

Bogiem a prawdą Grosicki pozbawił Pogoni objęcia prowadzenia, a podającego z głębi pola Alexandra Gorgona asysty. Co zawiodło? Chyba zbyt długie zwlekanie z podjęciem decyzji o strzale. Gdyby nie zwolnił kroku to miałby większe szanse na udany finisz.

Bez względu na to pudło Grosickiemu należą się najwyższe noty za ten sezon. W samej PKO Ekstraklasie wbił dziesięć bramek (drugi dorobek w stawce) i dorzucił osiem asyst (najlepszy wynik). Jego powołanie do reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024 to czysta formalność.