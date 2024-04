Gdzie oglądać mecz PSG - FC Barcelona, czyli ćwierćfinał Ligi Mistrzów w telewizji i internecie? Lewandowski poluje na kolejne gole

- Aby ich zranić, będziemy musieli pokazać najlepszą wersję siebie. Barcelona to klub na bardzo wysokim poziomie. To dobry zespół. To będzie bardzo trudne, ale myślę, że my również jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy w dobrym momencie i jestem przekonany, że możemy ich wyeliminować - cytuje trenera portal BarcaInfo.