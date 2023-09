GKS Katowice - Górnik Zabrze. Derbowy mecz początkiem pucharowej przygody. Kto przejdzie do kolejnej rundy? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

GKS Katowice - Górnik Zabrze ONLINE

Wkrótce czeka nas derbowe starcie. Mowa o konfrontacji w 1. rundzie Pucharu Polski między GKS Katowice a Górnikiem Zabrze. Jak sprawdzi się pierwszoligowiec na tle ekipy z Ekstraklasy? Przekonamy się wkrótce!

To z pewnością będzie mecz inny. Mowa w końcu o spotkaniu derbowym. Katowice z Zabrzem są położone bardzo blisko siebie, i jak to zwykle bywa między tymi drużynami, będzie to mecz szczególnej wagi. Co ciekawe, obie ekipy spotkały się w krajowym pucharze w tamtym roku. Wówczas na etapie 1/16 finału lepszy był Górnik, który wygrał 2:1 po dwóch bramkach Lukasa Podolskiego. Za wyniki GKS Katowice odpowiadał, podobnie jak i teraz, Rafał Górak; natomiast Górnika prowadził Bartosch Gaul. Obecnie ekipę z Zabrza prowadzi Jan Urban.