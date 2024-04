Gol-widmo dla FC Barcelony powinien zostać uznany. Kolejne symulacje dają inną perspektywę na bramkę Lamine'a Yamala

- Ter Stegen powiedział, że to wstyd, że nie ma automatycznego wykrywania bramek. Co chcecie, żebym wam powiedział? Tak, szkoda, że tego nie ma. Było wiele kontrowersyjnych decyzji sędziów. Byłoby wspaniale, gdybym nie mógł rozmawiać o sędziowaniu. Szkoda, że ​​tak się nie stało. Zasłużyliśmy na trzy punkty i szczerze powiem, że powinniśmy byli wygrać. Jestem bardzo rozczarowany. Jeśli chcemy, żeby nasza liga była nazywana najlepszą... Wszyscy widzieli, że piłka trafiła w bramkę. Wszystko obróciło się przeciwko nam. Nawet po meczu z Getafe na początku sezonu ostrzegałem, że nie podoba mi się to, co zobaczyłem. A dzisiejszy dzień był czystym absurdem - powiedział po meczu trener Xavi.