Mecz GKS Tychy - Wisła Kraków bez kibiców Białej Gwiazdy. Wykryto awarię w sekorze gości po ulewnych deszczach

Zamknięty sektor gości na mecz GKS Tychy - Wisła Kraków

Ostre transparenty o kibicach Wisły w całej Polsce

Kibice Wisły nie wierzą, że awaria to prawdziwy powód zamknięcia sektora gości. Według komentujących to tylko wygodny pretekst, by mecz odbył się bez nich. Tymczasem po śmierci kibica z Bielska-Białej w całej Polsce skandowano i wywieszano na ogrodzeniach antywiślackie hasła. Zrobiła to także Legia Warszawa podczas mecz z Ruchem Chorzów (zdjęcie poniżej).