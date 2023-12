Mecz Widzew Łódź - Pogoń Szczecin ONLINE. "Portowcy" chcą z przytupem zakończyć rundę! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [16.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Pogoń Szczecin ONLINE

Zwróciliśmy już uwagę na to, że inne drużyny zaczynają bronić inaczej w spotkaniach rozgrywanych z nami. Są ostrożniejsze, poświęcają więcej czasu na nieco inne aspekty, strefy na boisku. To w żadnym razie nie jest żaden zarzut, tylko jasna wskazówka dla nas, że my się musimy do tego elastycznie dostosować

Mecz Widzew - Pogoń w 19. kolejce poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Radomia. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus oraz Sławomir Kowalewski. Za VAR z kolei odpowiadać będą Krzysztof Jakubik i Paweł Sokolnicki.

Daniel Myśliwiec, trener Widzew:- Moim zdaniem, mecz z Pogonią będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż nasze spotkanie z Puszczą. Oni też skupiają się grze ofensywnej, grają do przodu. Chcą być aktywni. Sądzę więc, że to starcie będzie miało więcej wspólnego z piłką nożną, niż to w Krakowie. Myślę, że o losach tego meczu mogą przesądzić zmiennicy. Choć, oczywiście, życzę chłopakom, którzy wyjdą na murawę w wyjściowym składzie, żeby to oni rozstrzygnęli już losy spotkanie. Na tabelę patrzę na końcu, znów się powtórzę. Jeśli w sporcie profesjonalnym miałyby nam drżeć nogi, bo zbliża się strefa spadkowa, albo, tak jak po meczu w Poznaniu, bo zbliża się strefa europejskich pucharów, oznaczałoby to, że się do tego nie nadajemy