Oficjalnie: Kamil Glik zawodnikiem Cracovii. Wielokrotny reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt

Kamil Glik wrócił do Polski

Kamil Glik 15 lat temu zadebiutował w Ekstraklasie. Wielokrotny reprezentant Polski na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce grał w barwach Piasta Gliwice. W 2010 roku Polak ruszył na podbój ligi włoskiej, gdzie grał w Palermo, Bari i Torino. Najlepszy okres w swojej karierze miał jednak w AS Monaco, gdzie w sezonie 2016/17 dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Po reprezentowaniu barw Czerwono-Białych, Gik wrócił do Włoch, gdzie do lipca 2023 roku grał dla Benevento Calcio.

Od 1 lipca Glik jest bez klubu. Jego kontrakt z Benevento dobiegł końca. Środkowy obrońca doszedł do wniosku, że to najwyższa pora, aby wrócić do Polski. Na zatrudnienie stopera zdecydowała się Cracovia. Reprezentanta Polski łączono m.in. z Legią Warszawa. "Wojskowi" nie byli zainteresowani podpisaniem z nim umowy.