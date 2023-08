Piłkarz Ruchu Chorzów Daniel Szczepan: U nas nie ma indywidualności. Bazujemy na charakterze. To nas określa

Piot Rzepecki, gol24: Zna Pan smak gry w Ekstraklasie (Daniel Szczepan dla Śląska Wrocław w latach 2018-2020 zagrał na poziomie Ekstraklasy 15 meczów – red.). Zaskoczyła Pana jednak czymś Ekstraklasa teraz, po trzech latach?

Daniel Szczepan: Kiedy grałem w Śląsku Wrocław, to byłem całkiem innym zawodnikiem. Latem 2018 roku przyszedłem do Wrocławia jako niedoświadczony, nieopierzony piłkarz. Rywalizowałem z Marcinem Robakiem czy Arkadiuszem Piechem, walka z nimi o skład była dla mnie dużym wyzwaniem. Od dziecka byłem kibicem Ruchu Chorzów, a Arek był dla mnie wzorem do naśladowania. Jak wspominam tamten okres, to teraz jestem zdecydowanie bardziej doświadczonym piłkarzem.

Kiedy mówię Ruch Chorzów, to myślę: „nieustępliwość”, „charakter”, „gra do końca”. Jak Pan opisałby grę Ruchu?

Myślę że dobrze powiedziane. Nie ma u nas żadnych indywidualności, liczy się drużyna. Bazujemy na charakterze, to jest najważniejsza cecha, która nas określa.