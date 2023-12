Piotr Mowlik o Wojciechu Łazarku: Świetny fachowiec, motywator, ale także dowcipniś

Jego zdaniem Łazarek potrafił też wypromować piłkarzy. To pod jego ręką rozwinął się talent m.in. Mirosława Okońskiego.

- Mundek miał swoje słabości, ale on potrafił do niego dotrzeć i zrobić z niego gwiazdę. Także Damian Łukasik, czy Jarek Araszkiewicz też wypłynęli na szerokie wody pod jego okiem - dodał.

Uczestnik hiszpańskiego mundialu przyznał, że Łazarek był też z tych szkoleniowców "żyjących" przy linii boiska w trakcie meczu.

- Miał ogromny temperament, nie potrafił wysiedzieć na ławce. Jak dziś patrzę, jak sędziowie kartkują trenerów, to on chyba by kilka czerwonych w sezonie złapał. A do tego często rzucał jakieś docinki w kierunku arbitrów" - podsumował 21-krotny reprezentant Polski.