PKO Ekstraklasa bez meczu w TVP Sport w każdej kolejce. Czy tak już zostanie?

TVP Sport bez sublicencji na PKO Ekstraklasę

Wyłączną licencję do pokazywania meczów PKO Ekstraklasy posiada Canal+. To się nie zmieni aż do 2027 roku w ramach czteroletniej umowy wartej 300 mln złotych za pojedynczy sezon.

Do tej pory TVP regularnie nabywało sublicencję. Dzięki niej na kanale TVP Sport, czyli dostępnym w paśmie otwartym (bezpłatnym) mogliśmy obejrzeć wybrany mecz każdej kolejki; nierzadko był to hit weekendu jak na przykład rywalizacja Legii z Lechem albo Rakowa z Pogonią.

Na rozpoczynający się sezon 2023/2024 TVP nie nabyło jednak sublicencji. Według sport.pl rozeszło się o koszty. Nowy prezes

Mateusz Matyszkowicz miał uznać, że kwota ponad 60 mln złotych za prawa do pokazywania ledwie 36 meczów jest zbyt wygórowana.

Czy coś się w tej kwestii zmieni? Według umowy - powinno. W niej odnajdujemy bowiem zapis o konieczności odsprzedania sublicencji dla ogólnodostępnej telewizji, którą Canal+ nie jest.