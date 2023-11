PKO Ekstraklasa. Jarosław Skrobacz zwolniony z Ruchu Chorzów. Trener beniaminka trzecim szkoleniowcem w Ekstraklasie, który stracił posadę

Jarosław Skrobacz zwolniony z Ruchu Chorzów. Niezrozumiała decyzja klubu

Bez dwóch zdań zwolnienie trenera Ruchu Chorzów Jarosława Skrobacza spadło jak grom z jasnego nieba. Nikt nie spodziewał się, że włodarze "Niebieskich" nie dadzą szansy trenerowi na zażegnanie kryzysu. W końcu to Skrobacz dwukrotnie awansował z drużyną, w 2022 roku po barażach awansował do Fortuna 1. Ligi, a dwanaście miesięcy później trafił do Ekstraklasy.