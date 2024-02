PKO Ekstraklasa. Kamil Kiereś podsumował mecz Stal - Puszcza: W przerwie mówiliśmy, że nie możemy pęknąć

Kamil Kiereś ocenił mecz Stal - Puszcza

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wygraliśmy w meczu o sześć punktów i to dosłownie. Teraz mamy przewagę nad strefą spadkową i wskoczyliśmy do środka tabeli. Było ciężko, bo Puszcza prowadziła 1:0, ale to my nadawaliśmy ton grze. Dobrze wyglądaliśmy w ataku pozycyjnym. Mieliśmy jedną okazję, było też sporo strzałów z dystansu - wyliczał Kamil Kiereś.

- W przerwie mówiliśmy, że musimy być cierpliwi, konsekwentni, nie możemy pęknąć, gdy coś nie będzie się układało. Uczulaliśmy się także, że nie możemy stracić drugiej bramki po kontrze czy stałym fragmencie. Ostatecznie determinacja oraz dokonane zmiany przyniosły efekt - zaznaczył trener Stali.

Niesamowity finisz Stali! Puszcza ograna w doliczonym czasie

- Napędzaliśmy się energią, do końca dążyliśmy do sukcesu i mamy trzy punkty. Wszyscy są teraz z tego zadowoleni. Pokazaliśmy dobre przygotowanie fizyczne, gdyby nasza skuteczność była na lepszym poziomie, to może byłaby mniejsza nerwowość - zakończył wypowiedź Kiereś. PAP