PKO Ekstraklasa. Kryzys Zagłębia Lubin. Waldemar Fornalik: Chcemy zatrzeć złe wrażenie z Częstochowy

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin kontra Widzew Łódź

Licząc Puchar Polski Zagłębie w czterech ostatnich meczach poniosło cztery porażki. Kroplą przelewająca czarę goryczy był ostatni występ w Częstochowie, gdzie "Miedziowi" nie tylko dali sobie strzelić pięć goli, ale zaprezentowali się fatalnie i mogli przegrać jeszcze wyżej. Zaraz po spotkaniu trener Fornalik zapowiedział, że piłkarzy czekają męskie rozmowy.

"Rozmawialiśmy i szukaliśmy przyczyny takiej postawy w meczu z Rakowem. Wszyscy uznaliśmy, że takie spotkanie nie ma prawa i nie powinno się w ogóle wydarzyć. Chęć rehabilitacji u piłkarzy jest bardzo duża. Widać to od pierwszego treningu po meczu w Częstochowie, że generalnie wszyscy poczuwamy się do winy i wszyscy przeżyliśmy ten mecz. Chcemy teraz zagrać bardzo dobry mecz z Widzewem i zatrzeć to złe wrażenie" – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami szkoleniowiec.