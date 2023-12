PKO Ekstraklasa. Lech Poznań ma nowego "starego" trenera. Piotr Rutkowski obiecał i... dotrzymał słowa [WIDEO]

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań ponownie z Rumakiem za sterami. Właściciel podjął taką decyzję już dużo wcześniej?

Od wczoraj klub ze stolicy Wielkopolski ma nowego trenera. Mariusz Rumak ponownie objął ekipę "Kolejorza" i będzie próbował odbudować drużynę, która bez wątpienia aspiruje do czołówki ligi. Po kolejnym bezbarwnym bowiem meczu pracą przypłacić John van den Brom , który od kilku spotkań wydawało się, że nie ma pomysłu na prowadzenie drużyny.

Mariusz Rumak po 9 latach, a dokładnie po 3414 dniach wraca na stanowisko pierwszego trenera Lecha Poznań. Został zwolniony 12 sierpnia 2014 roku. Stało się to po wygranej 2:1 w Gdańsku z Lechią.…

- Mariusz Rumak wróci do Lecha? - zadał pytanie prowadzący w postaci wtedy Andrzeja Twarowskiego . - ... (po chwili namysłu) tak - odpowiedział Rutkowski.

Program "Pomidor" na antenie Canal+Sport polega na zadawaniu swoim gościom trudnych, skomplikowanych pytań, na które muszą odpowiedzieć jedynie tak albo nie. Do wykorzystania mają tylko jednego "pomidora". W tej sytuacji Rutkowski nie miał już do wykorzystania popularnego warzywa, gdyż odpowiedział nim na poprzednie pytanie.

Mariusz Rumak w roli strażaka! Jak sobie poradzi?

Od poniedziałku obowiązki holenderskiego szkoleniowca przejął już jednak Rumak. Trener z przeszłością w Lechu będzie miał okazję przepracować z zespołem okres przygotowawczy do rundy wiosennej i wystartowania w niej jak najlepiej. "Kolejorz" po rundzie wiosennej piastuję trzecią lokatę z 23 puntami w tabeli. Do drugiej Jagiellonii Białystok traci już pięć "oczek", a do liderującego Śląska Wrocław - 8.